Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн доларів за відновлення роботи, - Bloomberg

Американська компанія Colonial Pipeline , яка нещодавно піддалася кібератаці, виплатила хакерам 5 млн доларів. Це був викуп за відновлення роботи трубопроводу.

Про це розповіло американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами двох ознайомлених із ситуацією співрозмовників агентства, викуп хакерам був виплачений у криптовалюті, яку неможливо відслідкувати. Криптовалюту перерахували хакерам через декілька годин після атаки.

Після отримання платежу, як розповіло одне з джерел, хакери надали оператору Colonial Pipeline засіб дешифрування, щоб відновити відключену комп'ютерну мережу, але він діяв дуже повільно, тому компанії довелося використовувати власні резервні копії.

Як зазначає Bloomberg, інфрмація про такий крок Colonial Pipeline суперечить попереднім заявам компанії про те, що Colonial Pipeline не планує виплачувати хакерам викуп, щоб відновити роботу найбільшого паливопроводу в США. Представник Colonial Pipeline від коментарів відмовився.