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Байден заявив Нетаньяху, що очікує сьогодні деескалації між Ізраїлем та Сектором Газа

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден обговорив ситуацію між Ізраїлем та Сектором Газа з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Американський президент заявив, що очікує на деескалацію конфлікту вже сьогодні.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Байден та Нетаньяху обговорили ситуацію в Газі, прогрес Ізраїлю у зниженні потенціалу бойовиків ХАМАС та інших терористичних елементів в регіоні, а також дипломатичні зусилля регіональних урядів та США для врегулювання конфлікту.

"Президент Байден повідомив прем'єр-міністру Нетаньяху, що сьогодні очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню", - заявили в адміністрації президента США.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, США чинять тиск на Ізраїль для врегулювань конфлікту з бойовиками в Секторі Газа.

Крім того, врегулювати конфлікт між Ізраїлем та Сектором Газа закликали в Європейському союзі. У ЄС закликали сторони конфлікту припинити вогонь.

Додамо, сьогодні ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху назвав два шляхи врегулювання конфлікту з Сектором Газа.

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Новини України ІзраїльСектор ГазаконфликтДжозеф БайденНетаньяху