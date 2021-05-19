Байден заявив Нетаньяху, що очікує сьогодні деескалації між Ізраїлем та Сектором Газа

Президент США Джо Байден обговорив ситуацію між Ізраїлем та Сектором Газа з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Американський президент заявив, що очікує на деескалацію конфлікту вже сьогодні.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Байден та Нетаньяху обговорили ситуацію в Газі, прогрес Ізраїлю у зниженні потенціалу бойовиків ХАМАС та інших терористичних елементів в регіоні, а також дипломатичні зусилля регіональних урядів та США для врегулювання конфлікту.
"Президент Байден повідомив прем'єр-міністру Нетаньяху, що сьогодні очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню", - заявили в адміністрації президента США.
Нагадаємо, як писало РБК-Україна, США чинять тиск на Ізраїль для врегулювань конфлікту з бойовиками в Секторі Газа.
Крім того, врегулювати конфлікт між Ізраїлем та Сектором Газа закликали в Європейському союзі. У ЄС закликали сторони конфлікту припинити вогонь.
Додамо, сьогодні ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху назвав два шляхи врегулювання конфлікту з Сектором Газа.