ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден заявив Нетаньяху, що очікує сьогодні деескалації між Ізраїлем та Сектором Газа

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 19 травня 2021 17:07
Байден заявив Нетаньяху, що очікує сьогодні деескалації між Ізраїлем та Сектором Газа Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден обговорив ситуацію між Ізраїлем та Сектором Газа з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Американський президент заявив, що очікує на деескалацію конфлікту вже сьогодні.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Байден та Нетаньяху обговорили ситуацію в Газі, прогрес Ізраїлю у зниженні потенціалу бойовиків ХАМАС та інших терористичних елементів в регіоні, а також дипломатичні зусилля регіональних урядів та США для врегулювання конфлікту.

"Президент Байден повідомив прем'єр-міністру Нетаньяху, що сьогодні очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню", - заявили в адміністрації президента США.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, США чинять тиск на Ізраїль для врегулювань конфлікту з бойовиками в Секторі Газа.

Крім того, врегулювати конфлікт між Ізраїлем та Сектором Газа закликали в Європейському союзі. У ЄС закликали сторони конфлікту припинити вогонь.

Додамо, сьогодні ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху назвав два шляхи врегулювання конфлікту з Сектором Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Ізраїль Сектор Газа конфликт Джозеф Байден Нетаньяху
NEWS
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні