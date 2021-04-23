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Байден домовився з Ердоганом про зустріч в червні на полях саміту НАТО

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 23 квітня 2021 21:26
Байден домовився з Ердоганом про зустріч в червні на полях саміту НАТО Фото: Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Тайіпом Ердоганом. В ході бесіди лідери обговорили двосторонні відносини і домовилися зустрітися в червні на полях саміту НАТО.

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Відзначається, що Байден висловив зацікавленість в розширенні сфер співробітництва і ефективному вирішенні розбіжностей між країнами. "Лідери домовилися провести двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в червні, щоб обговорити повний спектр двосторонніх і регіональних питань", - вказується в повідомленні.

Примітно, що розмова Байдена і Ердогана стався після появи в американських ЗМІ інформації про готовність президента США визнати геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році. Він може підписати цей документ в суботу, 24 квітня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден відправиться в Брюссель на саміт НАТО. Він запланований на 14 червня. В ході зустрічі лідери країн обговорять, як орієнтувати Альянс на майбутні загрози і забезпечити ефективний розподіл тягаря.

Крім того, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що питання надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України є абсолютно легітимним. Але для цього потрібен консенсус всього Альянсу.

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