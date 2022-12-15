Байден призвал включить Африканский союз в объединение G20
Страны Африки являются неизменными партнерами мира в достижении глобальных целей прогресса, потому Африканскому союзу стоило бы стать частью объединения G20.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена на сессии саммита США-Африка.
"Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена. Африка должна присутствовать за столу в каждой комнате, где обсуждаются глобальные проблемы", - заявил президент США.
По его словам, все страны Африки являются незаменимыми партнерами в достижении прогресса, который приносит пользу всему миру.
В ходе мероприятия он также отметил, что США планируют выделить 55 миллиардов долларов в течение следующих трех лет для продвижения общих приоритетов с Африкой. Кроме того, Байден намерен попросить Конгресс США предоставить кредит в размере 21 миллиарда долларов Международному валютному фонду, чтобы обеспечить доступ к финансированию для стран с низким и средним уровнем дохода.
Ранее Байден заявил, что темпы роста американской экономики в 2022 году могут впервые превысить динамику экономики Китая, следует из прогнозов независимых экспертов.
Также напомним, что председатель Африканского Союза Маки Салл призвал ЕС отменить часть санкций против России. Это необходимо для того, чтобы Африка могла закупать сельхозпродукцию у страны-оккупанта.
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