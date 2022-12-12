Рост экономики США может опередить Китай впервые за 50 лет, - Байден

Темпы роста американской экономики в 2022 году могут впервые превысить динамику экономики Китая, следует из прогнозов независимых экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента США Джо Байдена.

Байден не уточнил источник данных, однако в мае аналогичный прогноз сделали аналитики Bloomberg.

Они связали такую динамику с COVID-ограничениями в КНР, снижениям розничных продаж и промышленного производства, из-за чего произойдет "смена ролей с потенциальными политическими последствиями как в Пекине, так и в Вашингтоне".

"Такого не было с 1976 года", - подчеркнул он.

На днях РБК-Украина сообщало, что Китай объявил о послаблении COVID-ограничений и карантина. Это первые радикальные изменения с начала пандемии коронавируса.

Напомним, что в конце прошлого месяца по всему Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. Это стало самым большим проявлением общественного недовольства с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году. В течение нескольких дней протесты сошли на нет из-за большого присутствия полиции, а города и регионы по всей стране начали объявлять о смягчении правил.

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