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Байден призвал Египет и Катар оказать давление на ХАМАС для обмена пленными

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден в пятницу призвал лидеров Египта и Катара оказать давление на боевиков ХАМАС, чтобы они приняли соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и обмене заложниками перед новым раундом переговоров, который состоится в эти выходные в Каире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что американскую делегацию на переговорах в Каире возглавит директор ЦРУ Вильям Бернс, сообщил американский чиновник.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил, что президент США написал письма главам Египта и Катара и "призвал их заручиться обязательствами ХАМАСа по заключению соглашения, и соблюдать эти условия ".

Байден также поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рекомендовал ему предоставить полномочия своим переговорщикам в Каире, чтобы соглашение могло быть достигнуто как можно скорее.

Соединенные Штаты и их союзники считают, что прекращение огня необходимо для ускоренных поставок гуманитарной помощи в Газу на фоне опасений голода. Согласно последнему предложению, Израиль и ХАМАС согласятся на шестинедельное прекращение огня в обмен на освобождение больных, пожилых и раненых заложников.

 

Что предшествовало

Накануне Кабинет безопасности Израиля одобрил открытие контрольно-пропускного пункта "Эрез" между Израилем и северной частью Сектора Газа впервые после атаки ХАМАС 7 октября.

После этого власти Израиля объявили об открытии новых маршрутов для гуманитарных поставок в Сектор Газа на фоне предупреждений президента США Джо Байдена. Израильские чиновники также заявили, что планируют увеличить количество помощи из Иордании, поступающей через КПП "Керем-Шалом".

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраиль