Байден закликав Єгипет і Катар чинити тиск на ХАМАС для обміну полоненими

Відомо, що американську делегацію під час переговорів у Каїрі очолить директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомив американський чиновник.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена повідомив, що президент США написав листи главам Єгипту та Катару і "закликав їх заручитися зобов'язаннями ХАМАСу щодо укладання угоди, і дотримуватися цих умов".

Байден також поговорив телефоном з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і рекомендував йому надати повноваження своїм переговорникам у Каїрі, щоб угода могла бути досягнута якнайшвидше.

Сполучені Штати та їхні союзники вважають, що припинення вогню необхідне для прискореного постачання гуманітарної допомоги до Гази на тлі побоювань голоду. Згідно з останньою пропозицією, Ізраїль та ХАМАС погодяться на шеститижневе припинення вогню в обмін на звільнення хворих, літніх та поранених заручників.