Байден призвал Египет и Катар оказать давление на ХАМАС для обмена пленными

Президент США Джо Байден в пятницу призвал лидеров Египта и Катара оказать давление на боевиков ХАМАС, чтобы они приняли соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и обмене заложниками перед новым раундом переговоров, который состоится в эти выходные в Каире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Известно, что американскую делегацию на переговорах в Каире возглавит директор ЦРУ Вильям Бернс, сообщил американский чиновник.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил, что президент США написал письма главам Египта и Катара и "призвал их заручиться обязательствами ХАМАСа по заключению соглашения, и соблюдать эти условия ".

Байден также поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рекомендовал ему предоставить полномочия своим переговорщикам в Каире, чтобы соглашение могло быть достигнуто как можно скорее.

Соединенные Штаты и их союзники считают, что прекращение огня необходимо для ускоренных поставок гуманитарной помощи в Газу на фоне опасений голода. Согласно последнему предложению, Израиль и ХАМАС согласятся на шестинедельное прекращение огня в обмен на освобождение больных, пожилых и раненых заложников.