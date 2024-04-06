Байден призвал Египет и Катар оказать давление на ХАМАС для обмена пленными
Президент США Джо Байден в пятницу призвал лидеров Египта и Катара оказать давление на боевиков ХАМАС, чтобы они приняли соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и обмене заложниками перед новым раундом переговоров, который состоится в эти выходные в Каире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что американскую делегацию на переговорах в Каире возглавит директор ЦРУ Вильям Бернс, сообщил американский чиновник.
Высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил, что президент США написал письма главам Египта и Катара и "призвал их заручиться обязательствами ХАМАСа по заключению соглашения, и соблюдать эти условия ".
Байден также поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рекомендовал ему предоставить полномочия своим переговорщикам в Каире, чтобы соглашение могло быть достигнуто как можно скорее.
Соединенные Штаты и их союзники считают, что прекращение огня необходимо для ускоренных поставок гуманитарной помощи в Газу на фоне опасений голода. Согласно последнему предложению, Израиль и ХАМАС согласятся на шестинедельное прекращение огня в обмен на освобождение больных, пожилых и раненых заложников.
Что предшествовало
Накануне Кабинет безопасности Израиля одобрил открытие контрольно-пропускного пункта "Эрез" между Израилем и северной частью Сектора Газа впервые после атаки ХАМАС 7 октября.
После этого власти Израиля объявили об открытии новых маршрутов для гуманитарных поставок в Сектор Газа на фоне предупреждений президента США Джо Байдена. Израильские чиновники также заявили, что планируют увеличить количество помощи из Иордании, поступающей через КПП "Керем-Шалом".
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