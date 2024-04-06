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Байден закликав Єгипет і Катар чинити тиск на ХАМАС для обміну полоненими

Субота 06 квітня 2024 05:42
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Байден закликав Єгипет і Катар чинити тиск на ХАМАС для обміну полоненими Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден у п'ятницю закликав лідерів Єгипту та Катару чинити тиск на бойовиків ХАМАС, щоб вони ухвалили угоду про припинення вогню в Секторі Газа та обмін заручниками перед новим раундом переговорів, який відбудеться у ці вихідні в Каїрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що американську делегацію під час переговорів у Каїрі очолить директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомив американський чиновник.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена повідомив, що президент США написав листи главам Єгипту та Катару і "закликав їх заручитися зобов'язаннями ХАМАСу щодо укладання угоди, і дотримуватися цих умов".

Байден також поговорив телефоном з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і рекомендував йому надати повноваження своїм переговорникам у Каїрі, щоб угода могла бути досягнута якнайшвидше.

Сполучені Штати та їхні союзники вважають, що припинення вогню необхідне для прискореного постачання гуманітарної допомоги до Гази на тлі побоювань голоду. Згідно з останньою пропозицією, Ізраїль та ХАМАС погодяться на шеститижневе припинення вогню в обмін на звільнення хворих, літніх та поранених заручників.

Що передувало

Напередодні Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив відкриття контрольно-пропускного пункту "Ерез" між Ізраїлем та північною частиною Сектору Газа вперше після атаки ХАМАС 7 жовтня.

Після цього влада Ізраїлю оголосила про відкриття нових маршрутів для гуманітарних поставок до Сектору Газа на тлі попереджень президента США Джо Байдена. Ізраїльські чиновники також заявили, що планують збільшити кількість допомоги з Йорданії через КПП "Керем-Шалом".

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ХАМАС Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Ізраїль
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