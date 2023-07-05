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Байден считает Урсулу фон дер Ляйен лучшим кандидатом на пост генсека НАТО, - СМИ

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Среда 05 июля 2023 04:31
Байден считает Урсулу фон дер Ляйен лучшим кандидатом на пост генсека НАТО, - СМИ Фото: Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала новым генсеком НАТО. (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Во вторник союзники по НАТО договорились о продлении на один год полномочий Йенса Столтенберга, который занимает пост генерального секретаря с октября 2014 года. Источник в НАТО сообщил, что президент США пытался убедить Урсулу фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, сменить Столтенберга.

По словам другого источника, за последние годы Байден и фон дер Ляйен установили крепкие связи на фоне реализации общих проблем по вопросам Китая, Украины и климата. Свободно владея французским языком, она, скорее всего, заручится поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона.

Сообщается, что в частных беседах фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года.

Преемник Столтенберга на посту генсека

Дебаты о выборах преемника Столтенберга активизировались в трудный период для НАТО, который связан с полномасштабным вторжением РФ в Украину, внутренними разногласиями и ростом политической силы Китая.

Решение о продлении полномочий Столтенберга появилось после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес не получили единодушной поддержки.

В то же время в Польше выступают против того, чтобы преемником Столтенберга был снова представитель одной из Скандинавских стран. В частности, многие страны высказались в поддержку избрания первой женщины-генерального секретаря Альянса.

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