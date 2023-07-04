Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год

Члены НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год, до 1 октября 2024 года. Это решение будет одобрено главами государств и правительств НАТО на встрече на высшем уровне в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .

"Я горжусь решением союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря", - сказал Столтенберг.

По его словам, "трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет, и в более опасном мире наш великий Альянс важнее, чем когда-либо".

Как отмечается в сообщении, союзники поблагодарили генерального секретаря за его руководство и приверженность делу, которые сыграли решающую роль в сохранении трансатлантического единства перед лицом беспрецедентных вызовов безопасности.

Столтенберг на посту генсека НАТО

Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Его полномочия должны были завершиться 30 сентября 2022 года, однако в марте 2022 года из-за российского вторжения в Украину их продлили еще на год.

В феврале Столтенберг заявил, что не будет добиваться продления своего контракта. Но члены НАТО попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса по поводу преемника.

Ожидается, что, завершив деятельность в должности генерального секретаря НАТО Столтенберг возглавит центральный банк Норвегии.

Преемник Столтенберга на посту генсека

Дебаты о преемнике Столтенберга активизировались во время испытаний для НАТО, которые связаны с полномасштабным вторжением России в Украину, внутренними разногласиями и ростом Китая.

Решение о продлении полномочий Столтенберга появилось после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес не получили единодушной поддержки.

В то же время в Польше выступают против того, чтобы преемником Столтенберга был снова представитель одной из Скандинавских стран. В частности многие страны высказались в поддержку избрания первой женщины-генерального секретаря Альянса.