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Байден вивільнив рекордні обсяги нафти без консультацій з партнерами, - Reuters

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Вашингтон, Понеділок 09 травня 2022 19:29
Байден вивільнив рекордні обсяги нафти без консультацій з партнерами, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки (США) в березні 2022 року вивільнили рекордні обсяги нафти зі своїх стратегічних запасів, щоб стримати зростання цін. Але зробили це без консультацій з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел, президент США Джо Байден оголосив про рекордне вивільнення резервів сирої нафти в березні без консультацій з учасниками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Односторонні дії Вашингтона можуть підірвати відносини з МЕА, яке виконує функцію нагляду. Країни учасниці стурбовані тим, що Байден використав стратегічний нафтовий резерв (SPR) в політичних цілях замість того, щоб захищати країни-споживачі від глобальних перебоїв з поставками.

"Всі члени МЕА розуміють, що ми повинні співпрацювати як єдине ціле", - зазначив співрозмовник, уточнивши, що заява США стала несподіванкою.

Міністерство енергетики США підтвердило, що рішення про вивільнення нафти було незалежним від МЕА.

Нагадаємо, в кінці березня Байден оголосив про випуск на ринок нафти зі стратегічних резервів США. Зокрема, протягом півроку на ринок надходитиме додатково 1 млн барелів нафти на добу.

Після цього країнам-учасницям МЕА також довелося випустити додаткові резерви, в тому числі, щоб пом'якшити негативний вплив війни Росії проти України на нафтовий ринок.

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