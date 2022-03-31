Байден оголосив про випуск на ринок нафти зі стратегічних резервів США

Президент США Джо Байден оголосив про постачання на ринок 1 млн барелів нафти на добу зі стратегічних резервів країни протягом пів року. За його словами, до осені поточного року енергетичні компанії готові збільшити нафтовидобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Сьогодні я розпорядився вивільняти 1 млн барелів на добу протягом шести місяців - це понад 180 млн барелів зі стратегічних резервів", - цитує агентство Байдена.

За його словами, ціни на енергоносії в світі і бензин в США ростуть через дії Путіна. В результаті на ринку недостатньо пропозиції нафти і постачання зі стратегічних запасів продовжаться до збільшення видобутку.

В офісі президента України назвали рішення Байдена хорошою новиною. Як зазначив глава ОП Андрій Єрмак, такі дії США наближають нафтове ембарго і санкції проти великих російських банків, через які йдуть гроші за енергоресурси.

"Може вижити без Росії - скоро ми це побачимо. А раз зможе, то будуть і більш жорсткі санкції", - додав Єрмак.