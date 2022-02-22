Байден виступить із заявою щодо ситуації навколо України

Президент США Джо Байден виступить сьогодні ввечері з новою заявою про ситуацію навколо України. Воно очікується близько 21:00 за київським часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента телеканалу CNN.
"О 14:00 (21:00 за Києвом - ред.) президент Байден виступить з коментарем щодо Росії та України", - йдеться в повідомленні кореспондента.
Подробиці майбутнього виступу американського лідера не розкриваються. Зазначається, що Білий дім оголосив про нові санкції проти Росії у світлі вчорашнього рішення президента РФ Володимира Путіна визнати "ЛДНР".
Нагадаємо, вчора, 21 лютого, Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед Росії ратифікували це рішення.
Відзначити, США назвали визнання Росією "ЛДНР" неспровокованою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України.