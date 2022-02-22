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Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден выступит сегодня вечером с новым заявлением о ситуации вокруг Украины. Оно ожидается около 21:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканала CNN.

"В 14:00 (21:00 по Киеву - ред.) президент Байден выступит с комментарием по России и Украине", - говорится в сообщении корреспондента.

Подробности предстоящего выступления американского лидера не раскрываются. Отмечается, что Белый дом объявил о новых санкциях против России в свете вчерашнего решения президента РФ Владимира Путина признать "ЛДНР".

Напомним, вчера, 21 февраля, Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали это решение.

Отметим, США назвали признание Россией "ЛДНР" неспровоцированной атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байден