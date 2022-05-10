RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден зустрінеться з делегацією Конгресу, яка відвідала Україну

Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Президент США Джо Байден зустрінеться з делегацією Конгресу, яка відвідала Україну на початку місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сьогодні вдень, найближчими годинами, президент прийме спікера палати представників США Ненсі Пелосі та інших членів делегації Конгресу, які нещодавно приїжали в Україну", - повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що Байден раніше говорив зі спікером Ненсі Пелосі "про поїздку делегації по телефоні".

"Президент хотів особисто почути більш детальну розповідь про їх перебування в Україні після того, як вони повернулися до Сполучених Штатів", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що Байден хоче поговорити з ними та якнайшвидше надати Україні додаткову необхідну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України.

Також ми писали, у Конгресі США обіцяють швидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиКонгресс США