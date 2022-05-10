Президент США Джо Байден зустрінеться з делегацією Конгресу, яка відвідала Україну на початку місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Сьогодні вдень, найближчими годинами, президент прийме спікера палати представників США Ненсі Пелосі та інших членів делегації Конгресу, які нещодавно приїжали в Україну", - повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Вона зазначила, що Байден раніше говорив зі спікером Ненсі Пелосі "про поїздку делегації по телефоні".
"Президент хотів особисто почути більш детальну розповідь про їх перебування в Україні після того, як вони повернулися до Сполучених Штатів", - сказала Псакі.
Вона зазначила, що Байден хоче поговорити з ними та якнайшвидше надати Україні додаткову необхідну допомогу.
Раніше ми повідомляли, що Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України.
Також ми писали, у Конгресі США обіцяють швидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів.
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