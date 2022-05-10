UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден встретится с делегацией Конгресса, которая посетила Украину

Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Президент США Джо Байден встретится с делегацией Конгресса, которая посетила Украину в начале месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня днем, в ближайшие часы президент примет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других членов делегации Конгресса, которые недавно приезжали в Украину", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Байден ранее говорил со спикером Нэнси Пелоси "о поездке делегации по телефону".

"Президент хотел лично услышать более подробный рассказ об их пребывания в Украине после того, как они вернулись в Соединенные Штаты", - сказала Псаки.

Она отметила, что Байден хочет поговорить с ними и как можно быстрее предоставить Украине дополнительную необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что Байден подписал закон о введении ленд-лиза для Украины.

Также мы писали, в Конгрессе США обещают скорее одобрить выделение Украине 33 млрд долларов.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиКонгресс США