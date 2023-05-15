Байден примет участие в саммите G7, и встретится с премьером Японии накануне

Предстоящий визит Байдена в Японию станет его вторым с момента вступления в должность в 2021 году. Саммит "Большой семерки" пройдет с 19 по 21 мая (с пятниці по воскресенье).

Как ожидается, Байден и Кисида подтвердят силу альянса безопасности своих государств, обсудив ответ "на растущую напористость Китая в Индо-Тихоокеанском регионе" и войну России против Украины.

"Тесно работая вместе с Соединенными Штатами, мы убедительно продемонстрируем миру сильную волю G-7 защищать основанный на правилах международный порядок", - заявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио в понедельник.

Кроме того, они проведут трехстороннюю встречу с участием президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который приглашен на саммит как гость, обсудив в кулуарах ракетные разработки КНДР и другие проблемы безопасности в регионе, пишет агентство, ссылаясь на высокопоставленного представителя японского правительства.