UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден візьме участь у саміті G7, і зустрінеться з прем'єром Японії напередодні

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Хіросімі 18 травня, напередодні саміту країн "Великої сімки". Таким чином у Білому домі поставили крапку в історії зі чутками, що участь лідера США у зустрічі може бути скасована на тлі ситуації із підвищенням стелі держборгу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Майбутній візит Байдена до Японії стане його другим з моменту вступу на посаду 2021 року. Саміт "Великої сімки" пройде з 19 по 21 травня (з п'ятниці до неділі).

Як очікується, Байден і Кісіда підтвердять силу альянсу безпеки своїх держав, обговоривши відповідь "на наполегливість Китаю, що росте, в Індо-Тихоокеанському регіоні" і війну Росії проти України.

"Тісно працюючи разом зі Сполученими Штатами, ми переконливо продемонструємо світові сильну волю G-7 захищати заснований на правилах міжнародний порядок", - заявив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на прес-конференції у Токіо у понеділок.

Крім того, вони проведуть тристоронню зустріч за участю президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якого було запрошено на саміт як гостя, обговоривши в кулуарах ракетні розробки КНДР та інші проблеми безпеки в регіоні, пише агентство з посиланням на високопоставленого представника японського уряду.

Нагадаємо, кілька днів тому з'явилася інформація, що президент США Байден може скасувати поїздку до Японії на саміт G7, якщо не досягне прогресу в переговорах з Конгресом щодо підвищення стелі держборгу.

Раніше повідомлялося, що уряд США може вичерпати надзвичайні заходи через досягнення стелі держборгу вже до 1 червня, що може призвести до дефолту.

Також РБК-Україна писало, що Палата представників США схвалила законопроект щодо підвищення стелі державного боргу на 1,5 трлн доларів в обмін на різке зниження бюджетних видатків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяДжозеф БайденG7