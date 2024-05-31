Байден отреагировал на решение суда по делу Трампа

"Американский принцип, согласно которому никто не может быть выше закона, был подтвержден. Дональду Трампу были предоставлены все возможности для самозащиты, это было дело штата, а не федеральное дело. Его слушали двенадцать граждан, двенадцать американцев, двенадцать таких же людей, как вы", - сказал он, выступая перед журналистами.

Он напомнил, что присяжные пять недель слушали доказательства и вынесли единогласный вердикт - Трамп признан виновным по всем 34 пунктам.

"Так работает американская система правосудия. И безрассудно и опасно говорить, что все было подстроено, только потому, что не нравится вердикт", - добавил Байден.