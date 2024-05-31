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Байден відреагував на рішення суду у справі Трампа

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден уперше висловився про рішення суду визнати винним колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави американської держави.

"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений. Дональду Трампу були надані всі можливості для самозахисту, це була справа штату, а не федеральна справа. Його слухали дванадцять громадян, дванадцять американців, дванадцять таких же людей, як ви", - сказав він, виступаючи перед журналістами.

Він нагадав, що присяжні п'ять тижнів слухали докази та винесли одноголосний вердикт - Трамп визнаний винним за всіма 34 пунктами.

"Так працює американська система правосуддя. І безрозсудно та небезпечно говорити, що все було підлаштовано, тільки тому, що не подобається вердикт", - додав Байден.

Що передувало

Нагадаємо, суд визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у хабарі порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про їхні інтимні стосунки.

Таким чином, Трампу може загрожувати ув'язнення, але це, як пишуть західні ЗМІ, є малоймовірним.

Усі деталі справи - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампСуд