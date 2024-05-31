Байден відреагував на рішення суду у справі Трампа

"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений. Дональду Трампу були надані всі можливості для самозахисту, це була справа штату, а не федеральна справа. Його слухали дванадцять громадян, дванадцять американців, дванадцять таких же людей, як ви", - сказав він, виступаючи перед журналістами.

Він нагадав, що присяжні п'ять тижнів слухали докази та винесли одноголосний вердикт - Трамп визнаний винним за всіма 34 пунктами.

"Так працює американська система правосуддя. І безрозсудно та небезпечно говорити, що все було підлаштовано, тільки тому, що не подобається вердикт", - додав Байден.