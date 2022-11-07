RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден отреагировал на слухи о переговорах Салливана с россиянами по войне в Украине

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки действительно проводили переговоры с Россией на высшем уровне последние месяцы, но ключевым вопросом обсуждений были отношения между странами.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы оставляем за собой право говорить прямо на высшем уровне по вопросам, вызывающим беспокойство у Соединенных Штатов. Это произошло в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией", - заявил президент.

Напомним, ранее в The Wall Street Journal сообщали, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы ведет переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

При этом целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины