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Байден відреагував на чутки про переговори Саллівана з росіянами щодо війни в Україні

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки справді проводили переговори з Росією на найвищому рівні останні місяці, але ключовим питанням обговорень були відносини між країнами.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.

"Ми залишаємо за собою право говорити прямо на найвищому рівні з питань, що викликають занепокоєння у Сполучених Штатів. Це сталося протягом останніх кількох місяців. Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносин між США та Росією", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше в The Wall Street Journal повідомляли, що радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван останні місяці веде переговори з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим і секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

При цьому метою переговорів було запобігання ескалації конфлікту в Україні, включаючи загрозу використання ядерної зброї.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна Росії проти України