Байден заявил о наиболее сплоченной позиции США, Японии и Южной Кореи по отношению к КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил в воскресенье, 13 ноября, что США, Япония и Южная Корея более сплочены, чем когда-либо, в отношении Северной Кореи, учитывая провокационное поведение этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая в Камбодже после трехсторонней встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, Байден назвал их страны "важными союзниками", разделяющими обеспокоенность Соединенных Штатов относительно ракетных испытаний Северной Кореи.

Такую же позицию высказал и президент Южной Кореи Юн, подчеркнув, что недавние провокации Северной Кореи показали подлинную природу режима этой страны, направленного против гуманизма.

"Действия Северной Кореи были беспрецедентными. Этот трехсторонний саммит является своевременным, поскольку мы ожидаем дальнейших провокаций. Я с нетерпением ожидаю усиления координации между США, Южной Кореей и Японией, чтобы твердо ответить на действия Северной Кореи", - заявил японский премьер Кисида.

Байден отметил, что он также обсудил на этой трехсторонней встрече расширение скоординированной поддержки Украины в войне с Россией, поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе и работу над "общими целями свободного и открытого Индо-Тихого океана".