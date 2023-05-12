RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Байдена отказываются утверждать, что ЮАР передала оружие России

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Белом доме пока не подтверждают слова своего посла Рубена Бригетти о том, что Южно-Африканская Республика якобы передавала оружие России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновника администрации президента Джо Байдена попросили прокомментировать утверждения о том, что ЮАР оказывала военную помощь России.

В ответ Кирби отметил, что власти США последовательно призывали страны не поставлять оружие для войны России против Украины.

При этом он, не подтверждая информацию о поставках оружия из ЮАР в РФ, заявил, что этот вопрос "является серьезным".

Напомним, вчера, 11 мая, посол США в ЮАР Рубен Бригетти заявил, что его страна уверена в передаче боеприпасов из Южно-Африканской Республики в Россию.

В ответ власти ЮАР обвинили американского дипломата в подрыве отношений между странами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБелый домКирбиВойна России против Украины