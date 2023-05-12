У Байдена відмовляються стверджувати, що ПАР передала зброю Росії

У Білому домі поки що не підтверджують слова свого посла Рубена Брігетті про те, що Південно-Африканська Республіка нібито передавала зброю Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

При цьому він, не підтверджуючи інформацію про постачання зброї з ПАР до РФ, заявив, що це питання "є серйозним".

У відповідь Кірбі зазначив, що влада США послідовно закликала країни не постачати зброю для війни Росії проти України.

Чиновника адміністрації президента Джо Байдена попросили прокоментувати твердження про те, що ПАР надавала військову допомогу Росії.

Нагадаємо, вчора, 11 травня, посол США в ПАР Рубен Брігетті заявив, що його країна впевнена у передачі боєприпасів з Південно-Африканської Республіки до Росії.

У відповідь влада ПАР звинуватила американського дипломата у підриві відносин між країнами.

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