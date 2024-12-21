Байден выделил Тайваню военную помощь на 571 млн долларов

В заявлении Байдена сказано, что он делегирует свои полномочия властью, данной ему как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов, включая раздел 621 закона об иностранной помощи 1961 года.

"Я делегирую государственному секретарь полномочия... распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США на оборонные статьи и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню", - сказано на сайте Белого дома.