Байден виділив Тайваню військову допомогу на 571 млн доларів

У заяві Байдена сказано, що він делегує свої повноваження владою, наданою йому як президенту Конституцією і законами Сполучених Штатів, зокрема розділом 621 закону про іноземну допомогу 1961 року.

"Я делегую державному секретарю повноваження... розпорядитися про використання до 571,3 млн доларів США на оборонні статті та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Тайваню", - сказано на сайті Білого дому.