Байден: весь мир окажется в беде, если США объявят дефолт

Президент США Джо Байден считает, что во всем мире начнутся проблемы, если Соединенные Штаты Америки объявят дефолт.

Президент рассказал, что мировые лидеры задаются вопросом о возможности объявления дефолта в США.

"Потому что, если мы объявим дефолт по нашему долгу, весь мир окажется в беде", - отметил Байден.

При этом глава государства подчеркнул, что считает риск дефолта “искусственно созданным кризисом”, но предупредил о таких последствиях, как повышение процентных ставок по кредитам, задержка выплат по социальному обеспечению и ветеранам, а также потеря рабочих мест.

"Наша экономика впадет в рецессию, а нашей международной репутации будет нанесен сильнейший ущерб. Мы не должны даже говорить об этой ситуации", - добавил президент.