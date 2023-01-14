Лимит госдолга США в ближайшие дни будет превышен: что это значит

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Достижение очерченного финансового порога вынудит министерство финансов принять чрезвычайные меры по управлению денежными средствами, которые должны предотвратить дефолт до начала июня.

"Как только лимит будет достигнут, министерству финансов необходимо будет начать принимать определенные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт Соединенных Штатов по своим обязательствам", - заявила Йеллен в письме новому спикеру Палаты представителей Республиканской партии Кевину Маккарти и другим лидерам Конгресса.

Она призвала законодателей действовать быстро на пути к увеличению потолка госдолга, чтобы сохранить веру и доверие Соединенных Штатов.

В Белом доме после письма Йеллен заявили, что не будут вести переговоры о повышении потолка госдолга и будут требовать повышения его лимита.

"Это должно быть сделано без каких-либо условий. Не должно быть никаких переговоров по этому поводу"", - заявила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.