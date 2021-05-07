Байден впевнений, що зустрінеться з Путіним у червні, однак дати немає

Президент США Джо Байден впевнений, що його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться у червні 2021 року. Однак наразі точна дата та місце цієї зустрічі не визначені.

Про це йшлося на брифінгу президента США.

"Я впевнений, що ми зможемо це зробити (зустрітися влітку - ред.)", - наголосив президент США. Байден також заявив, що посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною не впливає на його наміри щодо переговорів віч-на-віч з Путіним. "Це не впливає на моє бажання проводити зустріч віч-на-віч. І, якщо ви помітили, раніше у нього було більше військ", - сказав він.