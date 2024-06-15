Байден и Трамп договорились о дебатах со специфическими правилами

Штабы кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и Дональда Трампа договорились о правилах первых предвыборных дебатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что Байден и Трамп будут выступать без черновиков и будут присутствовать в аудитории студии CNN (этот канал является организатором первых дебатов – ред.). Интересно и то, что кандидаты согласились выступить на едином подиуме, но их места определятся посредством подбрасывания монеты.

Во время выступления микрофон будет включен только у кандидата, который выступает в данный момент. Им запрещено брать сцену реквизит или предварительно написанные заметки – выдадут только ручку, блокнот и бутылку воды.

Кроме этого, в зале не будет зрителей, а продолжительность дебатов будет 90 минут с двумя рекламными паузами. Во время рекламы ни Трамп, ни Байден не могут общаться с представителями своих предвыборных штабов.

"Но по-прежнему модераторы будут использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы обеспечить соблюдение времени и цивилизованную дискуссию", - говорят на CNN.

Президентские выборы в США

5 ноября этого года в США запланированы очередные президентские выборы. Основными кандидатами являются действующий президент США Джо Байден и Дональд Трамп, бывший президентом до 2020 года.

Однако, по сообщениям американских СМИ, Байден может снять свою кандидатуру по выборам. Вместо себя он якобы предложит Мишель Обаму, супругу бывшего президента Барака Обамы.

Также Дональд Трамп требует от действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена пройти проверку на наркотики в преддверии их совместных дебатов.

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