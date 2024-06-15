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Байден та Трамп домовились про дебати зі специфічними правилами

Субота 15 червня 2024 21:37
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Байден та Трамп домовились про дебати зі специфічними правилами Фото: Дональд Трамп та Джо Байде (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Штаби кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Дональда Трампа домовилися про правила перших передвиборчих дебатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що Байден та Трамп будуть виступати без чернеток та будуть присутні в аудиторії студії CNN (цей канал є організатором перших дебатів - ред.). Цікаво і те, що кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, але їх місця визначаться за допомогою підкидання монети.

Під час виступу мікрофон буде увімкнений лише у того кандидата, який виступає у цей момент. Їм заборонено брати сцену реквізит чи попередньо написані нотатки - видадуть лише ручку, блокнот і пляшку води.

Окрім цього у залі не буде глядачів, а тривалість дебатів буде 90 хвилин з двома рекламними паузами. Під час реклами ні Трамп, ні Байден не зможуть спілкуватись з представниками своїх передвиборчих штабів.

"Але як і раніше, модератори використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та цивілізовану дискусію", - кажуть на CNN.

Президентські вибори у США

5 листопада цього року в Сполучених Штатах заплановані чергові президентські вибори. Основними кандидатами є чинний президент США Джо Байден та Дональд Трамп, який був президентом до 2020 року.

Однак, за повідомленнями американських ЗМІ, Байден може зняти свою кандидатуру з виборів. Замість себе він нібито запропонує Мішель Обаму, дружину колишнього президента Барака Обами.

Також Дональд Трамп вимагає від чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена пройти перевірку на наркотики напередодні їх спільних дебатів.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
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