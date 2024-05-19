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Трамп требует у Байдена пройти проверку на наркотики перед дебатами

Воскресенье 19 мая 2024 01:32
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Трамп требует у Байдена пройти проверку на наркотики перед дебатами Фото: Дональд Трамп и Джо Байде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Дональд Трамп требует от действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена пройти проверку на наркотики в преддверии их совместных дебатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как пишет издание, Трамп об этом заявил во время ужина Линкольна Рейгана в Миннесоте.

"Кстати, я тоже буду требовать теста на наркотики. Я, нет, я действительно. Я не хочу, чтобы он пришел, как государство, он был высоким, как воздушный змей", - сказал Трамп.

До этого Трамп в одном из интервью заявлял, что Байден был "излишне возбужден" в начале своей речи о состоянии в государстве, а что тот мог находиться "под кайфом".

Ранее Байден и Трамп договорились провести два этапа дебатов в июне и сентябре на CNN и ABC.

Президентские выборы в США

5 ноября этого года в США запланированы очередные президентские выборы. Однако основные кандидаты в будущие президенты являются действующим главой США Джо Байденом и Дональдом Трампом, который был президентом США до 2020 года.

Однако американские СМИ заявляют, что Байден может снять свою кандидатуру с президентских выборов. Вместо этого он якобы предложит вместо себя супругу бывшего президента Барака Обамы - Мишель Обаму.

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