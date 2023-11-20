Байден надеется, что соглашение об освобождении заложников ХАМАСа близко к завершению

Во время ежегодной церемонии помилования индеек на лужайке Белого дома в преддверии Дня благодарения Байдена спросили, близка ли к завершению сделка по освобождению заложников.

"Я полагаю, что... да", - отвечает он, добавляя, что не хочет больше публично говорить об этом.

Затем Байден поднимает руку вверх, показывая, что его пальцы скрещены в надежде, что сделка состоится в ближайшее время.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что боевики ХАМАС намеревались добраться до Западного берега реки Иордан, чтобы развязать более масштабную войну против Израиля.

Накануне в Белом доме заявили, что соглашение между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников становится все более близким.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.