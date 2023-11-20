RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден надеется, что соглашение об освобождении заложников ХАМАСа близко к завершению

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден надеется, что соглашение об освобождении заложников между Израиле и ХАМАС близко к завершению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Во время ежегодной церемонии помилования индеек на лужайке Белого дома в преддверии Дня благодарения Байдена спросили, близка ли к завершению сделка по освобождению заложников.

"Я полагаю, что... да", - отвечает он, добавляя, что не хочет больше публично говорить об этом.

Затем Байден поднимает руку вверх, показывая, что его пальцы скрещены в надежде, что сделка состоится в ближайшее время.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что боевики ХАМАС намеревались добраться до Западного берега реки Иордан, чтобы развязать более масштабную войну против Израиля.

Накануне в Белом доме заявили, что соглашение между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников становится все более близким.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиИзраильХАМАССектор Газа