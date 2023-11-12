ХАМАС планировал добраться до Западного берега, чтобы начать масштабную войну против Израиля, - WP

Боевики ХАМАС намеревались добраться до Западного берега реки Иордан, чтобы развязать более масштабную войну против Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В докладе спецслужб разных стран говорится, что при тщательном планировании нападения 7 октября террористическая группировка ХАМАС собирала некоторые сведения от разнорабочих из Газы, которым разрешалось ежедневно въезжать в Израиль на работу.

Многие из этих рабочих работали в тех же населенных пунктах, которые подвергались нападениям и опустошению со стороны ХАМАСа: целые семьи расстреливали, сжигали и забивали насмерть в своих домах.

По словам официальных лиц, некоторые террористы имели при себе достаточно продовольствия, боеприпасов и снаряжения, чтобы продержаться несколько дней, и имели инструкции в случае успеха первой волны атак продолжить продвижение вглубь Израиля и, возможно, нанести удар по крупным израильским городам.

Штурмовым группам удалось проникнуть вплоть до Офакима - израильского города, расположенного в 15 милях от Сектора Газа и примерно на половине расстояния между анклавом и Западным берегом реки Иордан.

По словам двух высокопоставленных сотрудников ближневосточной разведки и одного бывшего американского чиновника, детально знакомого с фактами, один из отрядов имел при себе разведывательную информацию и карты, указывающие на намерение продолжить наступление вплоть до границы Западного берега реки Иордан.

В последние месяцы ХАМАС активизировал свою работу с боевиками Западного берега, хотя, по словам представителей группировки, он не уведомил своих союзников на Западном берегу о своих планах на 7 октября заранее.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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