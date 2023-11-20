Байден сподівається, що угода про звільнення заручників ХАМАСу близька до завершення

Під час щорічної церемонії помилування індичок на галявині Білого дому напередодні Дня подяки Байдена запитали, чи близька до завершення угода зі звільнення заручників.

"Я вважаю, що... так", - відповідає він, додаючи, що не хоче більше публічно говорити про це.

Потім Байден піднімає руку вгору, показуючи, що його пальці схрещені в надії, що угода відбудеться найближчим часом.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

Раніше видання The Washington Post повідомляло, що бойовики ХАМАС мали намір дістатися до Західного берега річки Йордан, щоб розв'язати масштабнішу війну проти Ізраїлю.

Напередодні в Білому домі заявили, що угода між Ізраїлем і ХАМАС щодо звільнення заручників стає дедалі ближчою.

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