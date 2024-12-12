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Байден сегодня объявит новый пакет военной помощи Украине, - Белый дом

Четверг 12 декабря 2024 21:22
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Байден сегодня объявит новый пакет военной помощи Украине, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Джо Байден в четверг, 12 декабря, объявит новый пакет военной помощи Украине. В него, в частности, войдут системы ПВО и артиллерия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций Джон Кирби во время брифинга.

"Сегодня президент объявит новый пакет помощи Украине. Мы предоставим ПВО, артиллерию, дроны и военные машины", - сказал Кирби.

Он отметил, что это будет уже 72 пакет помощи Украине от США.

Помощь Украине от США

Напомним, 7 декабря администрация президент США Джо Байдена объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на 988 млн долларов.

В ноябре в Пентагоне отметили, что ведомство еженедельно будет отправлять Украине партии оружия. Это необходимо, чтобы успеть выделить оставшуюся помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Также спикер Пентагона Патрик Райдер рассказал, что Штаты после одобрения Конгрессом США помощи Украине на 60 млрд долларов в апреле 2024 года поставили украинской стороне 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Помощь Украине Военная помощь
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