Байден погодився на дебати з Трампом

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден готовий вийти на дебати з чинним президентом країни республіканцем Дональдом Трампом. Раніше Трамп не раз викликав Байдена на дебати, але той ігнорував ці виклики.

Про це він заявив в ефірі телеканалу MSNBC.

"Я збираюся дебатувати з ним. Я буду факт-чекером (перевіряючим факти, - ред.) на сцені під час дебатів з ним", - сказав Байден.

Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі виступила проти проведення дебатів, оскільки, на її думку, Трамп буде поводитися на них негідно.

Зазначимо, що чинний президент не раз викликав свого конкурента по передвиборній гонці на публічні дебати. Байден, в свою чергу, ігнорував такі виклики.

Нагадаємо, вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 3 листопада 2020 року.

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