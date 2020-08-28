Байден согласился на дебаты с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден готов выйти на дебаты с действующим президентом страны республиканцем Дональдом Трампом. Ранее Трамп не раз вызывал Байдена на дебаты, но тот игнорировал эти вызовы.

Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

"Я собираюсь дебатировать с ним. Я буду факт-чекером (проверяющим факты, - ред.) на сцене во время дебатов с ним", - сказал Байден.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против проведения дебатов, так как, по ее мнению, Трамп будет вести себя на них недостойно.

Отметим, что действующий президент не раз вызывал своего конкурента по предвыборной гонке на публичные дебаты. Байден, в свою очередь, игнорировал такие вызовы.

Напомним, выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

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