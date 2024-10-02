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"Можем ударить по важным целям". Израильский генерал пообещал ответ на атаку Ирана

Среда 02 октября 2024 19:16
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"Можем ударить по важным целям". Израильский генерал пообещал ответ на атаку Ирана Фото: Герци Халеви, начальник Генштаба Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль ответит на вчерашнюю атаку Ирана баллистическими ракетами. Удар может быть нанесен по важным целям.

Об этом заявил начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы ответим. Мы можем обнаружить важные цели и нанести по ним точный и мощный удар", - подчеркнул Халеви в видеообращении с базы ВВС в центральной части Израиля.

Он напомнил, что у Израиля есть возможности для того, чтобы нанести удар по любой точке на Ближнем Востоке.

"И те наши враги, которые еще не поняли этого, скоро это поймут", - отметил начальник Генштаба Израиля.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 1 октября, вечером Иран атаковал Израиль при помощи баллистических ракет. Как отмечали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ПВО страны сбила “большое количество” целей.

Всего, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Иран использовал для обстрела около 200 ракет.

Американские военные помогли Израилю сбивать вражеские ракеты. Также в защите от атаки участвовала Британия.

Иран объяснил такой удар местью за ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Гании в июле, лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана - на прошлой неделе.

Более детально об обстреле - в материале РБК-Украина.

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Израиль Иран Ракетный удар
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