Путін заявив, що не хоче війни в Європі, але вже був "дуже поганий приклад"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не хоче війни в Європі. У цьому контексті Путін привів до прикладу бомбардування в Югославії, які відбулися в 1999 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Що стосується війни в Європі. Канцлер сказав, що людям його покоління, а я належу до цього покоління, важко уявити війну в Європі, і сказано це стосовно ситуації навколо України. Але ж ми були свідками війни в Європі, розв'язаної НАТО проти Югославії. Велика військова операція з нанесенням ракетно-бомбових ударів по одній з європейських столиць - по Белграду... Це ж було. Без санкції ради безпеки ООН. Це дуже поганий приклад, але він був", - заявив він.

При цьому Путін наголосив, що не хотів би війни у ​​Європі.

"Чи хочемо ми цього? Звичайно ні, саме тому ми й висунули пропозиції про переговорний процес, результатом якого має бути домовленість щодо забезпечення рівної безпеки всіх, включаючи нашу країну", - заявив він.

У свою чергу, Шольц додав, що в Югославії була інша ситуація - "там була загроза геноциду і цьому необхідно було перешкодити".

На ремарку Шольца Путін заявив, що, за оцінками РФ, "те, що відбувається на Донбасі, є геноцидом".