ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін про відведення військ від кордонів України: пов'язаний з рішенням Держдуми

Новость на русском →
Москва, Вівторок 15 лютого 2022 17:19
Путін про відведення військ від кордонів України: пов'язаний з рішенням Держдуми Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія прийняла рішення про часткове виведення військ з районів навчань. За його словами, це пов'язано з рішенням Держдуми РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Часткове виведення військ з районів наших навчань. Що тут прокоментувати? Що стосується виконавчих органів влади, в тому числі військово-політичного керівництва країни, тут коментувати нічого: прийнято рішення про часткове відведення військ. Голосування в Держдумі (про "ЛДНР", - ред.) так чи інакше пов'язане з цим", - заявив він.

Путін також заявив, що депутати орієнтувалися на думку громадськості.

"Депутати парламенту орієнтуються на громадську думку, на думку своїх виборців. У нашій країні переважна більшість людей співчуває жителям Донбасу і сподіваються, що ситуація там зміниться в кращу сторону", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війська РФ Кордон з РФ
NEWS
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться