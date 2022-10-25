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Байден рассчитывает на сотрудничество с Сунаком в поддержке Украины

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США и Британии необходимо и дальше укреплять сотрудничество в вопросе поддержки Украины на фоне избрания нового лидера британского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в Twitter.

"Поздравляю Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Вместе с ним я рассчитываю на укрепление нашего сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжения нашей решительной поддержки Украины", - написал Байден.

Напомним, во вторник, 25 октября, новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже начал процедуру формирования правительства.

Более детально о Сунаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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