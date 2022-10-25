Байден розраховує на співпрацю з Сунаком у підтримці України

США та Британії необхідно й надалі зміцнювати співпрацю у питанні підтримки України на тлі обрання нового лідера британського уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена у Twitter.
"Вітаю Ріші Сунака з призначенням на пост прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Разом з ним я розраховую на зміцнення нашої співпраці з питань, які мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання, включаючи продовження нашої рішучої підтримки України", - написав Байден.
Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, новим прем'єр-міністром Великої Британії офіційно став Ріші Сунак. Він уже розпочав процедуру формування уряду.
Більш детально про Сунака можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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