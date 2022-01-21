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Лондон вивчає можливість збільшення військового контингенту на сході Європи, - Times

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Лондон, П'ятниця 21 січня 2022 04:18
Лондон вивчає можливість збільшення військового контингенту на сході Європи, - Times Фото: Лондон вивчає можливість збільшення військового контингенту на сході Європи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Великобританії вивчає можливість збільшити свій військовий контингент в країнах Східної Європи в умовах агресії Росії. Йдеться про виряджання кількох сотень військовослужбовців до Латвії, Литви, Польщі чи Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times.

Відзначається, що держави-члени НАТО обговорювали на високому рівні ідею посилення присутності Альянсу в східноєвропейських країнах, щоб тим самим подати сигнал про готовність стримувати дії Москви.

Як нагадало видання, зараз Великобританія командує батальйоном НАТО в Естонії чисельністю 1,2 тис.осіб, з яких 830 є підданими Королівства.

Крім того, 140 британських військовослужбовців числяться у складі багатонаціонального батальйону Альянсу в Польщі під командуванням США. Рішення розмістити батальйони НАТО в Латвії, Литві, Естонії та Польщі було прийнято на саміті Організації у Варшаві у 2016 році.

Крім того, Британія на поточному тижні направила 30 військових інструкторів в Україну.

Додамо, що раніше в Україну прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.

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