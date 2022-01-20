ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США планують передати Україні вертольоти, що призначалися Афганістану, - WSJ

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 20 січня 2022 23:10
США планують передати Україні вертольоти, що призначалися Афганістану, - WSJ Фото: США передадуть Україні афганські вертольоти (vpk.name)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США передадуть Україні військово-транспортні вертольоти Мі-17. Ці машини призначалися для військових в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними джерел видання, США планують поставити Україні п'ять вертольотів Мі-17. Їх спочатку передбачалося передати військовим Афганістану, але, як відомо, минулої осені США завершили свою військову місію в Афганістані.

Зазначається, що вертольоти ремонтувалися на українських підприємствах.

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани США направити Україні нову військову допомогу. Йшлося про вертольоти Мі-17В5 і Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану.

Зазначимо, на початку грудня минулого року Україна попросила США передати частину американських озброєнь, які призначалися Афганістану до захоплення там влади "Талібаном".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом