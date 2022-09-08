Байден провів відеозустріч з лідерами країн-членів НАТО: про що говорили

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 8 вересня провів відеоконференцію з лідерами країн-членів НАТО. Союзники обговорювали допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.
Нагадаємо, Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.
До слова, наша держава отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи.
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