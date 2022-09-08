RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден провів відеозустріч з лідерами країн-членів НАТО: про що говорили

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 8 вересня провів відеоконференцію з лідерами країн-членів НАТО. Союзники обговорювали допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

Нагадаємо, Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

До слова, наша держава отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденВійна Росії проти України