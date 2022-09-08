Байден провел видеовстречу с лидерами стран-членов НАТО: о чем говорили

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 8 сентября провел видеоконференцию с лидерами стран-членов НАТО. Союзники обсуждали помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.
Напомним, Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.
К слову, наше государство получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.
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